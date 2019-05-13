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«Прекрасная стратегия»: Зеленскому посоветовали присягнуть националистам 

Рамблер + ещё 6 11 минут назад
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует присягнуть на верность националистам, заявил в эфире местного 5 канала глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.
В апреле Зеленский одержал победу во втором туре выборов украинского президента. По мнению Вятровича, этого актер, не имевший никакого политического опыта, сумел добиться, избегая делать заявления по ряду вопросов.
«"Молчание — золото". Это точно про него», — уверен Вятрович.
По его словам, это была «прекрасная» предвыборная стратегия, однако после выборов она перестанет работать, так как делать заявления и конкретные шаги Зеленскому придется.
При этом каждое слово и каждый шаг президента будут раскалывать его очень разнообразный электорат — тех, кто был против пока еще действующего главы государства Петра Порошенко, сторонников сближения с Россией и националистов.
По этой причине, уверен Вятрович, Зеленскому стоит присягнуть на верность националистам, так как они могут «отколоться» первыми — недавно парламент принял закон об украинском языке.
Комментарии29
В мире , Выборы на Украине , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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