«Прекрасная стратегия»: Зеленскому посоветовали присягнуть националистам

Новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует присягнуть на верность националистам, заявил в эфире местного 5 канала глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В апреле Зеленский одержал победу во втором туре выборов украинского президента. По мнению Вятровича, этого актер, не имевший никакого политического опыта, сумел добиться, избегая делать заявления по ряду вопросов.

«"Молчание — золото". Это точно про него», — уверен Вятрович.

По его словам, это была «прекрасная» предвыборная стратегия, однако после выборов она перестанет работать, так как делать заявления и конкретные шаги Зеленскому придется.

При этом каждое слово и каждый шаг президента будут раскалывать его очень разнообразный электорат — тех, кто был против пока еще действующего главы государства Петра Порошенко , сторонников сближения с Россией и националистов.

По этой причине, уверен Вятрович, Зеленскому стоит присягнуть на верность националистам, так как они могут «отколоться» первыми — недавно парламент принял закон об украинском языке.