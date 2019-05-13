Букмекеры предрекли исход «Евровидения-2019»

Букмекеры рассказали, кто станет победителем в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным букмекерских контор, российский представитель Сергей Лазарев с песней "Scream" займет четверное место в конкурсе.

Как отмечается, победителем станет певец от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade". На втором месте — Джон Лундвик (Швеция), который исполнит "Too Late for Love", а третьим станет Билал Ассани из Франции с песней "Roi".

Также в десятку лидеров должны войти певцы из таких стран, как Азербайджан, Италия, Мальта, Швейцария, Австралия и Исландия.

Ранее сообщалось, что "Евровидение-2019" началось в Израиле.