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Букмекеры предрекли исход «Евровидения-2019» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Букмекеры рассказали, кто станет победителем в ежегодном песенном конкурсе "Евровидение-2019". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным букмекерских контор, российский представитель Сергей Лазарев с песней "Scream" займет четверное место в конкурсе.
Как отмечается, победителем станет певец от Нидерландов Дункан Лоуренс с песней "Arcade". На втором месте — Джон Лундвик (Швеция), который исполнит "Too Late for Love", а третьим станет Билал Ассани из Франции с песней "Roi".
Также в десятку лидеров должны войти певцы из таких стран, как Азербайджан, Италия, Мальта, Швейцария, Австралия и Исландия.
Ранее сообщалось, что "Евровидение-2019" началось в Израиле.
Россию на ежегодном песенном конкурсе в этом году представляет певец Сергей Лазарев. Он выступит с песней Scream, которую для артиста написали российский эстрадный певец Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрис Контопулос.
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В мире , Общество , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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