Минск намерен продолжить диалог с Москвой о компенсации за налоговый маневр

Глава министерства экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что активный диалог с Россией о компенсационных выплатах после реализации налогового маневра продолжается. Сейчас в переговорах наступила активная фаза. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь-1».

Белорусский министр экономики сообщил, что при прогнозировании социально-экономического развития страны на текущий год возможная компенсация по налоговому маневру со стороны России не учитывалась. Так же планируют поступить и при составлении прогноза на 2020 год.

«Переговоры с российскими коллегами сейчас находятся в активной стадии, поэтому, не имея конечных решений и по нефтяной сфере, и по цене газа, мы исходим из самых пессимистических оценок, которые на сегодняшний день есть», — отметил Крутой.

Министр пояснил: если российская сторона согласится на компенсацию потерь, то это станет «дополнительным плюсом» для экономики. Белорусское правительство уже предпринимает «определенные шаги», но обнародовать их пока преждевременно.

Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли — одно из главных разногласий между РФ и Белоруссией. По словам президента Александра Лукашенко, его страна с 201 года из-за ухудшающихся условий торговли нефтью потеряла 3,4 миллиарда долларов. Механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии, который начнет функционировать с 1 января следующего года, Минск и Москва должны определить в ближайшее время.