Минск резко сменил риторику в адрес Бабича

Макей отметил, что с российским послом «работалось комфортно», передает Tut.by.

«То, что было принято решение отозвать Бабича — внутреннее дело российского руководства. Мы готовы к укреплению тесных, дружеских отношений с Российской Федерацией, с любым послом, с любыми представителями этой страны», — подчеркнул глава МИД.

Он указал, что цель визита белорусской делегации на конференции в Брюсселе — развитие связей между евразийскими экономическими и интеграционными процессами.

«Никто, кроме Белоруссии, об этом не говорил. Это говорит о том, что мы однозначно нацелены не только на простое предложение, но и на теснейшее сотрудничество с нашими союзниками», — заявил Макей.

В марте пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал российского посла Михаила Бабича «счетоводом либо подающим надежды бухгалтером». Также Глаз отмечал, что посол «не понял разницы между федеральным округом (ранее Бабич руководил Приволжским федеральным округом — прим. ВЗГЛЯД) и независимым государством».

Сам Бабич спокойно отреагировал на критику в свой адрес.

Напомним, в конце апреля на фоне кризиса вокруг нефтепровода «Дружба» посол России в Минске Михаил Бабич был заменен на Дмитрия Мезенцева . Российский президент Владимир Путин отмечал, что он доволен работой Бабича на посту посла в Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что стало причиной смены посла России в Минске.