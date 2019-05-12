В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе солдат

Шествие матерей погибших украинских солдат проходит в столице Украины Киеве, сообщает агентство "Укринформ" в воскресенье.

В воскресенье, 12 мая, на Украине отмечают День матери.

"В центре Киева началось ежегодное торжественное шествие матерей, цель которого привлечь внимание общества к проблемам матерей погибших воинов АТО/ООС, многодетных, матерей с детьми с онкозаболеваниями", — говорится в сообщении.

В мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из них — это матери погибших воинов АТО, несущие их портреты. Все желающие могут подписать открытки "Несколько теплых слов маме героя".

"Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести во Владимирский собор. На площади выступает военный оркестр. Участники, почетные гости и организаторы почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к "Народной Стене Памяти", — отмечается в сообщении.

В настоящее время шествие проходит от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение.