В Сети высмеяли играющую в футбол Терезу Мэй

Пользователи твиттера высмеяли премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сыгравшую в мяч с детьми.

It’s been a historic week for English football, with Liverpool, Spurs, Arsenal and Chelsea inspiring children, adults, Prime Ministers… pic.twitter.com/pLyqEzldiI— Theresa May (@theresa_may) 11 мая 2019 г.

Политик опубликовала видео с подписью "Историческая неделя для английского футбола", добавив, что футбольные клубы "вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров".

Таким образом она прокомментировала выход клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов. Кроме того, в финале Лиги Европы за победу будут бороться английские клубы "Челси" и "Арсенал".

"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", — съязвил @RJW_esq.

"Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", — написала @srijandeep.

"Делать что-либо хорошо — это чуждая для Вас концепция?", — поинтересовался @mattopen.

"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?", — удивился @andybrexiteer.

"Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта", — добавил @smiley_0219.

Ранее насмешки в Сети вызывали танцы Терезы Мэй. В октябре прошлого года она станцевала под песню группы ABBA на съезде Консервативной партии. В августе — вместе с учениками в Кейптауне. После этого представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности британского премьера и официального представителя ведомства Марии Захаровой.