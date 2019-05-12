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В Сети высмеяли играющую в футбол Терезу Мэй 

Р-Спорт 32 минуты назад
Фото: Reuters
Пользователи твиттера высмеяли премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, сыгравшую в мяч с детьми.
Нелепый танец Мэй рассмешил Сеть
Политик опубликовала видео с подписью "Историческая неделя для английского футбола", добавив, что футбольные клубы "вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров".
Таким образом она прокомментировала выход клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов. Кроме того, в финале Лиги Европы за победу будут бороться английские клубы "Челси" и "Арсенал".
"Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр", — съязвил @RJW_esq.
"Ваш пиарщик сознательно занимается саботажем ради смеха", — написала @srijandeep.
"Делать что-либо хорошо — это чуждая для Вас концепция?", — поинтересовался @mattopen.
"Как британскому премьеру удается так часто попадать в неловкие ситуации?", — удивился @andybrexiteer.
"Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта", — добавил @smiley_0219.
Ранее насмешки в Сети вызывали танцы Терезы Мэй. В октябре прошлого года она станцевала под песню группы ABBA на съезде Консервативной партии. В августе — вместе с учениками в Кейптауне. После этого представители российского МИД в шутку предложили подписчикам сравнить танцевальные способности британского премьера и официального представителя ведомства Марии Захаровой.
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