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Командующий КСИР угрожает нанести США «удар в голову» в ответ на силовой шаг против Ирана 

ТАСС 30 минут назад
Фото: Reuters
Иран нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет против Ирана какие-либо конкретные силовые действия. Об этом, как сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.
"Если Америка сделает шаг против нас [Ирана], то мы нанесем удар в голову", — сказал командующий КСИР. По его убеждению, США не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Он, в частности, отметил, что иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы. Поэтому, по его словам, "Вашингтон не пойдет на такой риск [имеется в виду возможность применения против Ирана американских авианосцев]".
5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ), куда входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия. Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.
Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.
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Комментарии
В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , США
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