После выборов в Индонезии ушли из жизни сотни сотрудников избиркомов

По всей Индонезии почти 600 сотрудников избиркома умерли в процессе подсчета голосов после выборов президента. Больше всего погибших — в провинции Западная Ява — 130 человек. Их смерти вызывают много вопросов и внимания со стороны правозащитников из разных стран, все-таки Индонезия — четвертое по численности населения государство в мире.

По данным Минздрава страны, основной причиной смерти стали инсульт и инфаркт. Чиновники отмечают, что большинство погибших были в преклонном возрасте, а сама работа очень тяжелая. Иными словами, власти уверяют: все смерти наступили по естественным причинам.

Однако оказалось, что этих причин слишком много и они варьируются от региона к региону. "В ночь на пятницу его поместили в реанимацию на несколько дней. Ему было тяжело дышать, его ноги распухли настолько, что он не мог ходить", — вспоминает Мансун Бинти, родственница умершего.

Рядовые индонезийцы отнеслись к заверениям властей с определенным скепсисом. В ряде СМИ со ссылкой на представителей оппозиции даже появились предположения, что смерти не были случайными и возможно умерли те, кто не хотел фальсифицировать результаты. Власти все обвинения категорически отрицают.

"Эти обвинения тенденциозны и ни на чем не основаны. Я надеюсь, что люди не поверят в эти лживые сведения. Еще больше я надеюсь, что они не станут действовать на их основании, не предпримут ничего, что ставит под угрозу мир и национальную безопасность", — заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности.

К тому же призывают и врачи, у которых в эти дни было много работы. "Выборщики находятся под серьезным физическим и психологическим давлением. У них вредные условия труда, им приходится работать на улице в ветреную и дождливую погоду. Короче говоря, они работают в тяжелых условиях. Поэтому, когда с ними что-то происходит — это результат усталости, физической и психологической", — поясняет доктор Ари Фариал Сиам, декан медицинского факультета Университета Индонезии.

Однако и в медицинских кругах нет единой позиции относительно причин произошедшего. Как минимум, 42 сотрудника больниц потребовали провести аутопсию умерших, чтобы установить точную причину их смерти. Они отмечают, что некоторых больных тошнило, и они кашляли кровью. К тому же часть из погибших была далека от преклонного возраста.

Выборы в Индонезии состоялись 17 апреля, в них приняли участие более 150 миллионов человек. Официальные результаты должны быть объявлены 22 мая.