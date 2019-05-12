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Автомобиль из кортежа Помпео сбил полицейского 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: Liu JieXinhua, Globallookpress
С незначительными травмами сотрудника полиции доставили в госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.
Под колесами правительственного кортежа госсекретаря США Майка Помпео едва не погиб полицейский.
Инцидент произошел в Лос-Анджелесе во время поездки Помпео по городу.
Офицер полиции блокировал движение основного транспортного потока на трассе, на которую выруливал автомобиль из состава кортежа. Как сообщает издание TMZ, водитель выполнил неразрешенный маневр и сбил полицейского.
Пока ему оказывали помощь прямо на дороге, кавалькада лимузинов продолжила свое неспешное движение даже не притормозив.
Известно лишь, что предполагаемый виновник ДТП вышел на минуту из-за руля, чтобы оценить повреждения бампера.
Пострадавшего доставили в местную больницу с незначительными травмами. Сейчас его жизнь вне опасности.
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