Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, зарегистрированный кандидатом на выборах главы государства, планирует усилить сотрудничество с Москвой , Пекином и Вашингтоном. Об этом говорится в предвыборной программе Токаева, размещенной на сайте кандидата в президенты.

"Будем укреплять сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — Россией, Китаем, США, государствами Центральной Азии, Европейским Союзом, странами Азии и Ближнего Востока, а также с международными организациями: ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — прим. ТАСС) и другими", — отмечается в предвыборной программе Токаева.

Подчеркнуто, что Казахстан завоевал особый авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивое, открытое государство, надежный и ответственный партнер в международных делах.

"Продолжим прагматичный, конструктивный, многовекторный внешнеполитический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Используем накопленный ресурс международного доверия к Казахстану для привлечения в страну инвестиций и укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными странами в интересах всех граждан", — говорится в документе. Отмечено, что внешнеполитическая деятельность будет "приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину".

Центризбирком Казахстана 3 мая зарегистрировал 65-летнего Токаева кандидатом в президенты на выборах, он выдвинут кандидатом от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Избирательный штаб Токаева возглавил первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 18 часов 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.