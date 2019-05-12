Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Токаев заявил о намерении укреплять сотрудничество с Россией, Китаем и США 

ТАСС + ещё 2 27 минут назад
Фото: ТАСС
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, зарегистрированный кандидатом на выборах главы государства, планирует усилить сотрудничество с Москвой, Пекином и Вашингтоном. Об этом говорится в предвыборной программе Токаева, размещенной на сайте кандидата в президенты.
"Будем укреплять сотрудничество с нашими стратегическими партнерами — Россией, Китаем, США, государствами Центральной Азии, Европейским Союзом, странами Азии и Ближнего Востока, а также с международными организациями: ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии — прим. ТАСС) и другими", — отмечается в предвыборной программе Токаева.
Подчеркнуто, что Казахстан завоевал особый авторитет в мире, утвердил себя как миролюбивое, открытое государство, надежный и ответственный партнер в международных делах.
"Продолжим прагматичный, конструктивный, многовекторный внешнеполитический курс. Будем твердо продвигать и отстаивать национальные интересы на мировой арене. Используем накопленный ресурс международного доверия к Казахстану для привлечения в страну инвестиций и укрепления сотрудничества со всеми заинтересованными странами в интересах всех граждан", — говорится в документе. Отмечено, что внешнеполитическая деятельность будет "приносить конкретные выгоды стране, национальному бизнесу, каждому гражданину".
Центризбирком Казахстана 3 мая зарегистрировал 65-летнего Токаева кандидатом в президенты на выборах, он выдвинут кандидатом от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"). Избирательный штаб Токаева возглавил первый заместитель председателя партии "Нур Отан" Маулен Ашимбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 9 апреля назначил внеочередные президентские выборы на 9 июня. Выдвижение кандидатов на должность главы республики началось 10 апреля и закончилось 28 апреля. Этап регистрации кандидатов продлился до 18 часов 11 мая. Затем началась предвыборная агитация, которая завершится 8 июня.
ТАСС: последние новости
Гуайдо поручил своему представителю встретиться с главой Южного командования ВС США WP: Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США В Литве началось голосование на президентских выборах
Комментарии
В мире , Политика , ЕС , ОБСЕ , ООН , ШОС , Центризбирком России , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв в жилом доме под Ростовом: повреждены 7 квартир128
Объяснено появление звезд на юбилее главаря ОПГ135
Украина обвинила Россию в дискриминации народов341
«Шарашкина контора»: Лазарев пригрозил закрыть соцсети14
Дочь Меладзе высмеяла Алсу и Зеленского14
Видео
Взрыв в жилом доме под Ростовом: повреждены 7 квартир
Происшествия Пожары
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ
Катастрофы Пожары
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко
Политика Общество
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение