Стеклянная крыша может появиться у Нотр-Дама

Архитекторы из французского бюро Vincent Callebaut Architectures предложили проект восстановления сгоревшего 15 апреля собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет. Также зодчие выступили с идеей создания городской фермы.

Суть проекта Palingenesis (возрождение) заключается в том, чтобы превратить Нотр-Дам в «здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет», передаёт РИА Новости.

Авторы идеи предлагают соорудить крышу, способную поглощать свет. После её установки собор сможет производить тепло и электричество. Кроме этого, будет налажена пассивная вентиляция здания.

Деревянный каркас крыши представители Vincent Callebaut Architectures предлагают покрыть трёхмерными кристаллами стекла из органического слоя, состоящего из водорода, азота, углерода и кислорода. Это, по замыслу архитекторов, позволит поглощать свет и преобразовывать его в энергию.

На крыше собора планируется создать городскую общественную ферму, где один человек сможет вырастить до 25 кг фруктов и овощей на 1 кв. м в год. Суммарный урожай, таким образом, может достигнуть 21 т в год. Выращенные фрукты и овощи архитекторы предлагают раздавать бесплатно.

Кроме этого, шпиль предлагается установить из экологических материалов — древесины дуба и углеродного волокна. На него вернут медного петуха, которого нашли среди завалов после пожара, чтобы он стал «духовным громоотводом» и «защитником верующих».

Как писал News.ru, ранее депутаты Национального собрания — нижней палаты французского парламента — приняли законопроект о реставрации собора Парижской Богоматери. До этого сообщалось, что уровень содержания свинца в почве около сгоревшего здания превышает норму в десятки раз.