Над Нотр-Дамом предложили возвести теплицу

У собора Парижской Богоматери может появиться стеклянная крыша, которая будет поглощать свет, а заодно даст возможность выращивать под ней овощи и фрукты, сообщает РИА Новости

С такой идеей выступило французское архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures, предложившее проект реставрации собора под названием Palingenesis (от греч. "возрождение", "регенерация"). Таким образом, уверены архитекторы, Нотр-Дам можно превратить «в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет».

Над зданием предлагается возвести крышу, способную поглощать свет за счет трехмерных кристаллов стекла из специального «органического активного слоя» и использовать энергию солнца. Собор сможет производить электричество и тепло, На крыше, развивают свои революционные идеи дальше архитекторы, можно будет создать городскую теплицу-ферму, где выращивать до 21 тонны овощей и фруктов ежегодно, чтобы потом раздавать их бесплатно.