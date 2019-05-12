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Над Нотр-Дамом предложили возвести теплицу 

Рамблер + ещё 5 29 минут назад
Фото: vincent.callebaut.org
У собора Парижской Богоматери может появиться стеклянная крыша, которая будет поглощать свет, а заодно даст возможность выращивать под ней овощи и фрукты, сообщает РИА Новости.
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С такой идеей выступило французское архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures, предложившее проект реставрации собора под названием Palingenesis (от греч. "возрождение", "регенерация"). Таким образом, уверены архитекторы, Нотр-Дам можно превратить «в здание с позитивной энергией, которое производит больше энергии, чем потребляет».
Над зданием предлагается возвести крышу, способную поглощать свет за счет трехмерных кристаллов стекла из специального «органического активного слоя» и использовать энергию солнца. Собор сможет производить электричество и тепло, На крыше, развивают свои революционные идеи дальше архитекторы, можно будет создать городскую теплицу-ферму, где выращивать до 21 тонны овощей и фруктов ежегодно, чтобы потом раздавать их бесплатно.
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