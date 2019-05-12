Тереза Мэй вдохновилась Лигой чемпионов и сыграла в футбол

Мэй прибыла в Мейденхед и посетила местную женскую футбольную команду. Политик назвала прошедшую неделю исторической для английского футбола. Она подчеркнула, что «Ливерпуль», «Арсенал» и другие футбольные клубы «вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров».

В финале Лиги чемпионов сыграют два английских клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Еще две команды из Великобритании — «Челси» и «Арсенал» — поборются за победу в Лиге Европы. Четыре представителя одной страны сыграют в финальных матчах впервые в истории главных еврокубков.