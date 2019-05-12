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Тереза Мэй вдохновилась Лигой чемпионов и сыграла в футбол 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла в мяч с детьми во время визита в город Мейденхед. Видеозапись она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.
Мэй прибыла в Мейденхед и посетила местную женскую футбольную команду. Политик назвала прошедшую неделю исторической для английского футбола. Она подчеркнула, что «Ливерпуль», «Арсенал» и другие футбольные клубы «вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров».
В финале Лиги чемпионов сыграют два английских клуба — «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Еще две команды из Великобритании — «Челси» и «Арсенал» — поборются за победу в Лиге Европы. Четыре представителя одной страны сыграют в финальных матчах впервые в истории главных еврокубков.
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В мире , Другое , Европа , Тереза Мэй , Мейденхед , Великобритания
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