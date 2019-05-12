Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США 

Газета.Ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: Reuters
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным издания, опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Как отмечается, советники Зеленского рассматривают интерес Белого дома к этому расследованию как "внутреннее дело США".
При этом соратники избранного президента Украины намерены не допустить того, чтобы это отвлекало Зеленского от повестки дня.
Ранее сообщалось, что адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку в Киев.
Газета.Ru: последние новости
В Раде обвинили Москву в дискриминации народов РФ Об угрозе возникновения международной анархии заявили во Франции Джулиани назвал "врагом Трампа" депутата Рады Лещенко
В мире , Украина , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина обвинила Россию в дискриминации коренных народов86
Военные ВСУ отказались воевать и убили командира465
Не успокоится: Порошенко произвел неожиданное увольнение157
О поражении в отношениях с Россией заявили в Польше5
Воробьев и Костюшкин выступили в Донецке
Видео
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ
Катастрофы Пожары
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко
Политика Общество
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение