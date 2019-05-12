WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США

Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США . Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, опасения Зеленского связаны с намерением властей США убедить Украину провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена

Как отмечается, советники Зеленского рассматривают интерес Белого дома к этому расследованию как "внутреннее дело США".

При этом соратники избранного президента Украины намерены не допустить того, чтобы это отвлекало Зеленского от повестки дня.