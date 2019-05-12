Джулиани назвал «врагом Трампа» депутата Рады Лещенко

"Джулиани назвал меня "врагом президента Трампа". Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину", — сказал Лещенко.

По его словам, Джулиани хотел приехать на Украину, чтобы "втянуть" Киев в споры между республиканцами и демократами.

Он также подчеркнул, что заявления адвоката Трампа связаны с началом предвыборной компании в США.

Ранее сообщалось, что в Киеве отреагировали на отмену визита Джулиани на Украину.