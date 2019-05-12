Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джулиани назвал «врагом Трампа» депутата Рады Лещенко 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что адвокат президента США Рудольф Джулиани назвал его "врагом" американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает "Украинские новости".
"Джулиани назвал меня "врагом президента Трампа". Он также объявил, что из-за этого не полетит в Украину", — сказал Лещенко.
По его словам, Джулиани хотел приехать на Украину, чтобы "втянуть" Киев в споры между республиканцами и демократами.
Он также подчеркнул, что заявления адвоката Трампа связаны с началом предвыборной компании в США.
Ранее сообщалось, что в Киеве отреагировали на отмену визита Джулиани на Украину.
Газета.Ru: последние новости
Будущее железнодородного сообщения с Россией оценили в Киеве США отказали в визах нескольким членам делегации из РФ Коломойский рассказал о будущем Порошенко после ухода с поста президента
В мире , Конфликты , США , Украина , Сергей Лещенко , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные ВСУ отказались воевать и убили командира335
Не успокоится: Порошенко произвел неожиданное увольнение147
«Нечистое» золото: Лукашенко повысил голос на Кремль168
Побочные эффекты: Киев лишится Донецка и Луганска297
Саботаж? Лазарев заявил о проблемах на «Евровидении»2
Видео
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ
Катастрофы Пожары
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко
Политика Общество
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение