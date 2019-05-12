Британец вызвал наряд полиции из-за плюшевого тигра

Ужасного «зверя» он обнаружил во дворе у соседей.

Житель Великобритании в панике вызвал сотрудников полиции, которым судорожно объяснил, что у его соседей в вольере для кроликов на заднем дворе дома сидит тигр. Инцидент произошел в деревне Сильверстон.

В результате прибывшие правоохранители бросились на место происшествия, после чего были крайне удивлены увиденным: в клетке находился игрушечный тигр. Предположительно, он был помещен туда с целью развлечения кроликов.

«Тот, кто звонил нам, уверял, что в клетке действительно сидит тигр», — посетовали сотрудники полиции.

Оказалось, что тигра зовут Тиддлс, и его купили специально для местных кроликов Горация и Бориса, сообщает Parotnews.