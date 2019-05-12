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Британец вызвал наряд полиции из-за плюшевого тигра 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: pixabay
Ужасного «зверя» он обнаружил во дворе у соседей.
Житель Великобритании в панике вызвал сотрудников полиции, которым судорожно объяснил, что у его соседей в вольере для кроликов на заднем дворе дома сидит тигр. Инцидент произошел в деревне Сильверстон.
В результате прибывшие правоохранители бросились на место происшествия, после чего были крайне удивлены увиденным: в клетке находился игрушечный тигр. Предположительно, он был помещен туда с целью развлечения кроликов.
«Тот, кто звонил нам, уверял, что в клетке действительно сидит тигр», — посетовали сотрудники полиции.
Оказалось, что тигра зовут Тиддлс, и его купили специально для местных кроликов Горация и Бориса, сообщает Parotnews.
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