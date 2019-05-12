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Саудовские полицейские убили восемь террористов 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Спецназ Саудовской Аравии ликвидировал ячейку террористической организации на востоке страны. Всего было уничтожено восемь боевиков.
Столкновение произошло в округе Аль-Катыф, передаёт Al Arabia сообщение местных органов государственной безопасности.
Прибывшие на место подразделения предложили преступникам сдаться и сложить оружие. В ответ террористы открыли беспорядочную стрельбу.
В результате инцидента были уничтожены все радикалы, никто из сотрудников сил безопасности не пострадал.
Террористы собирались напасть на жизненно важные для королевства объекты, а также организовать провокации, направленные против полиции.
Ранее News.ru писал, что солдаты армии Сирийской Арабской Республики вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама. Перед этим бойцы освободили от боевиков пять селений на северо-западе страны.
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В мире , Ближний Восток , Саудовская Аравия
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