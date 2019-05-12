Саудовские полицейские убили восемь террористов

Спецназ Саудовской Аравии ликвидировал ячейку террористической организации на востоке страны. Всего было уничтожено восемь боевиков.

Столкновение произошло в округе Аль-Катыф, передаёт Al Arabia сообщение местных органов государственной безопасности.

Прибывшие на место подразделения предложили преступникам сдаться и сложить оружие. В ответ террористы открыли беспорядочную стрельбу.

В результате инцидента были уничтожены все радикалы, никто из сотрудников сил безопасности не пострадал.

Террористы собирались напасть на жизненно важные для королевства объекты, а также организовать провокации, направленные против полиции.

Ранее News.ru писал, что солдаты армии Сирийской Арабской Республики вышли к административной границе между провинциями Идлиб и Хама. Перед этим бойцы освободили от боевиков пять селений на северо-западе страны.