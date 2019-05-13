В Православной церкви Украины допустили вероятность раскола

Бывший глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет допустил раскол в Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом он заявил в беседе с ТСН.

На вопрос о возможном разделении структуры Филарет ответил, что допускает такое развитие событий. «Но мы создадим единую церковь», — подчеркнул он.

Патриарх также пожаловался на то, что глава ПЦУ Епифаний редко с ним общается. «Из-за того, что нет общения — а оно должно быть — церковь разделилась потому сейчас моя задача, как патриарха, сохранить украинскую церковь», — добавил Филарет.

После роспуска УПЦ КП в декабре 2018 года Филарет является почетным патриархом ПЦУ. Ранее стало известно, что он решил провести собрание архиереев, где собрался обсудить перспективы возрождения Киевского патриархата. Епифаний на так называемую братскую встречу не приглашен.

ПЦУ была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе, инициированном патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко . В нее вошли представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему за несколько месяцев до этого.

РПЦ разорвала евхаристическое общение со Вселенским патриархатом сразу после снятия анафемы с украинских раскольников осенью 2018 года. Каноническая Украинская православная церковь осталась в составе Московского патриархата и не признала итоги Объединительного собора.

Филарет руководил УПЦ КП с момента ее создания в 1992 году.