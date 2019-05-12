Гуайдо приказал представителю в США встретиться с военными

Уточняется, что переговоры будут проведены для установления сотрудничества.

Глава оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к своему представителю в США с просьбой встретиться с американскими военными.

Как уточняет РИА Новости, переговоры необходимы для установления сотрудничества.

«Мы проинформировали нашего представителя Карлоса Веккьо, чтобы он встретился с Южным командованием, чтобы установить прямые отношения для достижения сотрудничества», — говорится в сообщении.

Тридцатого апреля оппозиция Венесуэлы в очередной раз попыталась совершить в стране переворот, на этот раз — военный. Хуан Гуайдо вместе со сторонниками призвали армию перейти на их сторону, а жителей пройтись по улицам в знак смены режима Мадуро . Однако военнослужащие и министр обороны Венесуэлы заявили о верности действующему лидеру, а также о провале попытки госпереворота.

После этого Николас Мадуро прошел маршем с военнослужащими по улицам Каракаса, демонстрируя преданность и верность силовиков действующему режиму.