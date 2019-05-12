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Гуайдо приказал представителю в США встретиться с военными 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Уточняется, что переговоры будут проведены для установления сотрудничества.
Глава оппозиции Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился к своему представителю в США с просьбой встретиться с американскими военными.
Как уточняет РИА Новости, переговоры необходимы для установления сотрудничества.
«Мы проинформировали нашего представителя Карлоса Веккьо, чтобы он встретился с Южным командованием, чтобы установить прямые отношения для достижения сотрудничества», — говорится в сообщении.
Тридцатого апреля оппозиция Венесуэлы в очередной раз попыталась совершить в стране переворот, на этот раз — военный. Хуан Гуайдо вместе со сторонниками призвали армию перейти на их сторону, а жителей пройтись по улицам в знак смены режима Мадуро. Однако военнослужащие и министр обороны Венесуэлы заявили о верности действующему лидеру, а также о провале попытки госпереворота.
После этого Николас Мадуро прошел маршем с военнослужащими по улицам Каракаса, демонстрируя преданность и верность силовиков действующему режиму.
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