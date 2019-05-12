Бывший президент Судана признался в коррупции

Отстраненный от власти экс-президент Судана Омар аль-Башир признал себя виновным в коррупции и отмывании денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Бывший глава государства якобы назвал фамилии и других высокопоставленных деятелей страны, причастных к коррупционным схемам.

Ранее в ходе обыска в доме аль-Башира нашли 6 млн евро, 351 тысячу долларов, а также крупную сумму местной валюты. Генеральная прокуратура Судана согласилась начать новое дело против экс-президента, связанное с военным переворотом 1989 года, в результате которого Омар аль-Башир пришел к власти.

Новый военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий.