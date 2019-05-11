Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пушилин спел песню о России на Дне независимости ДНР 

News.ru 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в праздновании юбилейного Дня независимости ДНР в Донецке.
Во время своего выступления политик исполнил песню о России.
Текст выбранной им композиции говорит о том, что Россия — это Родина-мать, а, судя по всему, донецкий народ не даст её никому в обиду. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.
Ранее News.ru писал, что шествие «Лента времени», приуроченное к пятой годовщине образования ДНР), прошло в её столице.
В мероприятии участвовали около 40 тыс. жителей и гостей Республики
News.ru: последние новости
Поезда из Украины в Россию станут ходить реже Военный корабль США вошёл в воды Венесуэлы Немецкие СМИ удивила праздничная речь Путина
В мире , Денис Пушилин , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виноваты люди. Выживший пассажир SSJ сделал признание177
Тайна раскрыта: Морпехи ВСУ застрелили командира46
Неожиданно: Похороны Доренко перенесут11
«За что воевали? Славяне и так уже были рабами»671
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»124
Видео
Радикальные меры: Порошенко попросили «убраться»
Украина В мире
Бизнес-класс не при чем: Названа причина гибели пассажиров SSJ
Катастрофы Пожары
Совпадение? Новый поворот в истории с гибелью Доренко
Политика Общество
В России заговорили о «капитуляции» Донбасса
Политика Конфликты
Вернулся к Степаненко? Петросян порвал с молодой любовницей
Шоу-бизнес Статьи
На затонувшем в Крыму корабле найдена картина Айвазовского
Общество
Крымчане не простили Доренко фразу о корнях и могилах
Общество
Бузова ответила Ивлеевой на оскорбление
Шоу-бизнес
«Отменить все решения Порошенко»: в Москве ответили Киеву
Политика В мире
«Не на ту нападаете»: Певица о танце на шесте в День Победы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение