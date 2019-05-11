Пушилин спел песню о России на Дне независимости ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин принял участие в праздновании юбилейного Дня независимости ДНР в Донецке

Во время своего выступления политик исполнил песню о России

Текст выбранной им композиции говорит о том, что Россия — это Родина-мать, а, судя по всему, донецкий народ не даст её никому в обиду. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

Ранее News.ru писал, что шествие «Лента времени», приуроченное к пятой годовщине образования ДНР), прошло в её столице.

В мероприятии участвовали около 40 тыс. жителей и гостей Республики