Макрон должен уйти: Ле Пен выдвинула ультиматум

Французский политик Марин Ле Пен призвала президента страны Эммануэля Макрона покинуть свой пост в случае поражения его партии «Вперед, Республика!» на выборах в Европарламент . Ранее Макрон заявил, что приложит «все свои силы», чтобы гарантировать, что «Национальный фронт» Ле Пен не победит 26 мая.

Президент Франции Эммануэль Макрон должен будет покинуть свой пост, если его партия «Вперед, Республика!» проиграет выборы в Европарламент, назначенные на 26 мая — об этом заявила лидер другого французского политического объединения — «Национальный фронт» — Марин Ле Пен.

«Это станет своеобразным референдумом за или против Эммануэля Макрона — эти европейские выборы. В этих условиях он должен поступить как генерал [Шарль] де Голль: если он проиграет на этих выборах, ему придется уйти», — сказала лидер националистов.

Ле Пен подчеркнула, что «президент Республики является сегодня лидером партии и даже руководителем кампании».

«Мы должны быть последовательными, если мы будем полностью принимать его как президента Республики, если мы трактуем эти выборы как референдум, то проигравшие должны иметь честь и достоинство делать то, что сделал генерал де Голль — уйти», — сказала политик.

Он также раскритиковала деятельность Макрона на посту главы государства.

«Он снова ведет себя как президент, но игнорирует проблемы десятков миллионов французов, с которыми он больше не разговаривает и даже — это хуже всего — он борется против них», — заявила Ле Пен.

Макрон заявил, что приложит «все свои силы», чтобы гарантировать, что «Национальный фронт» не победит 26 мая,

«Думаю, для нас будет уместна победа кого угодно, кроме «Национального фронта», — заявил глава государства журналистам после европейского саммита в румынском городе Сибиу.

Месяцем ранее Ле Пен в эфире радиостанции RTL раскритиковала политику Макрона в отношении санкций против России. Политик указала, что ограничительные меры нанесли «сокрушительный удар» по экономике Франции и других стран Европейского союза , передает НСН.

«Вспомните антироссийские санкции. Мы хотели наказать русских и в результате пришли к катастрофическим последствиям в целом ряде секторов экономики ЕС», — заявила лидер партии.

По ее мнению, Евросоюзу стоит учесть этот негативный опыт и не повторять таких опрометчивых шагов в будущем.

Ле Пен, соперничавшая с Макроном еще на выборах президента Франции в 2017 году, регулярно выступает в поддержку России. Так, в ноябре 2018 года она заявила, что Евросоюз оказывает на Россию недопустимое давление.

Ранее Ле Пен неоднократно обвиняли в получении ее партией средств из российских банков.

«Мы ходили во многие французские и европейские банки, но везде нам отказывали. Банк, о котором идет речь, не кремлевский, а частный.

Нет никаких способов повлиять на политические взгляды «Национального объединения», и это никогда не изменится. Если бы американский или французский банк одолжил нам денег, мы бы с радостью их приняли», — отвечала на обвинения сама политик.

Также известно, что «Национальный фронт» намерен поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне. Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани . По его словам, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной.

Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент. Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.

Касательно же позиций Макрона, стоит отметить, что протестному движению «желтых жилетов» выразили поддержку многие политики, оппозиционно настроенные к Макрон. Причем, что характерно, деятельность «желтожилеточников» одобрили и «слева» — лидер партии «Франция непокоренная» Жан-Люк Меланшон, и «справа» — Марин Ле Пен, и даже «центристски» ориентированные — лидер партии «Будем сопротивляться!» Жань Лассаль, передает ФАН.

При этом эксперты считают, что на данный момент для Макрона главное — «подтвердить легитимность» во Франции и в Европе, ведь французский лидер пытается построить свой образ и как лидера единой Европы, особенно это будет актуально после старта выхода из ЕС Великобритании.

Отчасти с этой целью, отчасти чтобы снизить социальное напряжение в обществе, в середине января Макрон запустил общенациональные дискуссии о политических и экономических проблемах страны. Предполагается, что французы сами ответят, каким они хотят видеть выход из кризисной ситуации.