В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.

Ранее в Раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая и 1 июня.

"Торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины, провести в два этапа", — говорится в проекте постановления.

Депутат предлагает первый этап провести 19 мая в сессионном зале украинского парламента, на основании официально объявленных результатов выборов Центральной избирательной комиссией по процедуре, предусмотренной регламентом Верховной рады.

Второй этап предлагается провести 3 июня на НСК "Олимпийский" для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств. "Во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь", — говорится в документе.

Также депутат предлагает в день торжественного заседания на НСК "Олимпийский" ежегодно отчитываться президенту перед народом.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко , — 24,45%.

По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.