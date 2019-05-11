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В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского в два этапа 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК "Олимпийский", соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Ранее в Раде зарегистрировали постановление о проведении инаугурации Зеленского 19 мая и 1 июня.
"Торжественное заседание Верховной рады Украины, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины, провести в два этапа", — говорится в проекте постановления.
Депутат предлагает первый этап провести 19 мая в сессионном зале украинского парламента, на основании официально объявленных результатов выборов Центральной избирательной комиссией по процедуре, предусмотренной регламентом Верховной рады.
Второй этап предлагается провести 3 июня на НСК "Олимпийский" для обеспечения участия общественности и приглашенных гостей иностранных государств. "Во время торжественного заседания на НСК "Олимпийский" новоизбранный президент Украины повторно провозглашает присягу украинскому народу и инаугурационную речь", — говорится в документе.
Также депутат предлагает в день торжественного заседания на НСК "Олимпийский" ежегодно отчитываться президенту перед народом.
ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко, — 24,45%.
По законодательству, инаугурация нового президента должна состояться в течение 30 дней после официального обнародования результатов выборов Центризбиркомом и публикации их в газете "Голос Украины", то есть не позднее 3 июня. При этом точную дату инаугурации определяет парламент отдельным постановлением.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Центризбирком России , Верховная Рада
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