В два этапа: предложен вариант проведения инаугурации Зеленского

Инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского в парламенте страны предложили провести в два этапа — 19 мая и 3 июня.

Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента, сообщает РИА Новости.

Первый этап инаугурации предложено провести 19 мая в сессионном зале рады по ее регламенту. Второй — 3 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве с участием общественности и приглашенных гостей из других государств.

Такое предложение внес депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Сергей Каплин.

Он также считает необходимым, чтобы в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский» президент ежегодно отчитывался перед гражданами.

Это уже второй проект постановления о проведении инаугурации Зеленского, зарегистрированный в раде.