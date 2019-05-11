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В два этапа: предложен вариант проведения инаугурации Зеленского 

Рамблер 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского в парламенте страны предложили провести в два этапа — 19 мая и 3 июня.
Проект постановления зарегистрирован на сайте парламента, сообщает РИА Новости.
Первый этап инаугурации предложено провести 19 мая в сессионном зале рады по ее регламенту. Второй — 3 июня на НСК «Олимпийский» в Киеве с участием общественности и приглашенных гостей из других государств.
Такое предложение внес депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Сергей Каплин.
Он также считает необходимым, чтобы в день торжественного заседания на НСК «Олимпийский» президент ежегодно отчитывался перед гражданами.
Это уже второй проект постановления о проведении инаугурации Зеленского, зарегистрированный в раде.
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , РИА Новости
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