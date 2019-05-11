«Зеленский окружен врагами США»: Адвокат Трампа передумал ехать на Украину

Ранее газета The New York Times сообщала, что Джулиани может в ближайшее время нанести визит в Киев для встречи с Зеленским. Согласно данным издания, адвокат Трампа хотел убедить Зеленского провести расследование, которое, по мнению сторонников Белого дома, может раскрыть информацию по двум вопросам, «представляющим большой интерес для Трампа».

Один из них якобы касался расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера относительно приписываемого РФ вмешательства в американские выборы. Другой, по данным газеты, относился к предполагаемым связям сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей неназванному украинскому олигарху.

Однако позднее Джулиани заявил, что решил отказаться от поездки.

«Я не поеду [на Украину], так как я думаю, что столкнусь [там] с группой людей, являющихся врагами президента [Трампа], а в некоторых случаях — врагами Соединенных Штатов… Я убежден в этом, потому что услышал от двух очень надежных источников, что президент [Зеленский] окружен людьми, которые являются врагами президента [Трампа], и людьми, которые (по крайней мере в одном случае) явно коррумпированы и вовлечены в эту схему», — пояснил адвокат.

По его словам, в одном случае речь идет о человеке, который уже был уличен в причастности в оказании помощи демократам США в том, что касается расследования вмешательства в американские выборы в 2016 году. Джулиани не уточнил имени этого человека.

Ранее в апреле Джулиани заявил, что сотрудники предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон , которая была кандидатом от демократов на выборах президента США в 2016 году, поддерживали контакты с представителями Украины.

Так, в январе суд в Киеве признал противоправными действия директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и депутата Верховной Рады Сергея Лещенко по распространению информации о наличии в списках так называемой черной бухгалтерии Партии регионов Пола Манафорта , являвшегося руководителем предвыборного штаба Трампа.