Рудольф Джулиани, адвокат американского лидера Дональда Трампа, в эфире телеканала Fox News заявил, что отменил свой визит в Киев из-за вероятности встречи с «врагами США» и «врагами президента».
«Я не поеду (в Киев. — RT), потому что думаю, что встречусь с группой людей, которые являются врагами президента (США. — RT)… в некоторых случаях — врагами США», — цитирует его The Washington Post.
Как отмечает издание, ранее Джулиани планировал посетить Киев, чтобы убедить власти Украины провести расследование ряда вопросов.
В частности, интерес американской стороны вызвали связи Джо Байдена и его сына «с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху».