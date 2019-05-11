Американец стал очевидцем схватки медведей у себя во дворе

Житель США стал очевидцем схватки двух огромных медведей во дворе своего дома. Видео опубликовано в YouTube.

На кадрах ролика видно, как медведи стоят на задних лапах, рычат и кусают друг друга, причем не обращают никакого внимания на хозяина дома.

Спустя несколько секунд мужчина решил вернуться назад в дом, поскольку хищники подобрались слишком близко к крыльцу.

Как рассказал очевидец схватки порталу NJ.com, он был очень удивлен, увидев огромных медведей во дворе своего дома.

По его словам, медведи, скорее всего, сражались за самку, которая находилась неподалеку. Он также отметил, что битва длилась около минуты, после чего животные удалились, но во дворе остались разбросанные клочки шерсти и многочисленные следы крови.