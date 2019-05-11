Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американец стал очевидцем схватки медведей у себя во дворе 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель США стал очевидцем схватки двух огромных медведей во дворе своего дома. Видео опубликовано в YouTube.
На кадрах ролика видно, как медведи стоят на задних лапах, рычат и кусают друг друга, причем не обращают никакого внимания на хозяина дома.
Спустя несколько секунд мужчина решил вернуться назад в дом, поскольку хищники подобрались слишком близко к крыльцу.
Как рассказал очевидец схватки порталу NJ.com, он был очень удивлен, увидев огромных медведей во дворе своего дома.
По его словам, медведи, скорее всего, сражались за самку, которая находилась неподалеку. Он также отметил, что битва длилась около минуты, после чего животные удалились, но во дворе остались разбросанные клочки шерсти и многочисленные следы крови.
Последние новости
Умер журналист Сергей Доренко Россия лишает Швецию дешевой энергии. На очереди — Германия и Британия Госсекретарь США обнаружил, что русские нагло вмешиваются в свои дела
В мире , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получила контроль: Новые обвинения против России38
Будут поблажки: Принят закон о восстановлении Нотр-Дама2
Раскрыты планы по изучению района будущей лунной базы РФ6
Раскрыта главная опасность исчезновения растений и животных
Справедливости ради: В РФ хотят изменить оплату за ЖКХ171
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Общество
«У меня есть факты»: дочь Доренко обратилась в полицию
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
В мире Украина
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение