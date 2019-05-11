Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом

Администрация президента Украины ответила избранному главе государства Владимиру Зеленскому на сравнение с туристом. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

В стане Порошенко отметили, что тот пока еще является действующим президентом и несет ответственность за ситуацию в стране до инаугурации Зеленского.

«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — заявили в Администрации, добавив, что передача власти является сложным процессом. Так ведомство отреагировало на просьбу Зеленского к Порошенко «сдать ключи и рассчитаться за мини-бар».

Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».