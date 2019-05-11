Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко ответил на сравнение с ворующим вещи из отеля туристом 

Lenta.ru 54 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Кристина Афанасьева
Администрация президента Украины ответила избранному главе государства Владимиру Зеленскому на сравнение с туристом. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
В стане Порошенко отметили, что тот пока еще является действующим президентом и несет ответственность за ситуацию в стране до инаугурации Зеленского.
«Украина — это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому», — заявили в Администрации, добавив, что передача власти является сложным процессом. Так ведомство отреагировало на просьбу Зеленского к Порошенко «сдать ключи и рассчитаться за мини-бар».
Ранее избранный президент сравнил последние дни у власти Порошенко с поведением туриста, который «никак не остановится — тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола».
Дату инаугурации Зеленского обязана утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.
Последние новости
Названы две вероятные должности Порошенко Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России Названа официальная причина смерти Доренко
Комментарии2
В мире , Владимир Зеленский , Верховная Рада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Получила контроль: Новые обвинения против России33
Будут поблажки: Принят закон о восстановлении Нотр-Дама1
Раскрыты планы по изучению района будущей лунной базы РФ6
Раскрыта главная опасность исчезновения растений и животных
Мужчина стал очевидцем жуткой схватки хищников
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Общество
«У меня есть факты»: дочь Доренко обратилась в полицию
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
В мире Украина
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение