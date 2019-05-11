Трамп: испытание ракет малой дальности не подрывает доверие между США и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает осуществленные КНДР 9 мая запуски баллистических ракет малой дальности нарушением доверия между странами. Такое мнение Трамп выразил в опубликованном в субботу интервью газете Politico.

"Ракеты были малой дальности, поэтому я не расцениваю это как нарушение доверия", — приводит издание его слова.

По словам Трампа, в какой-то момент он все-таки может потерять веру в дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном . "Возможно, что в какой-то момент это произойдет, но не сейчас", — добавил он.

Ранее президент США отметил, что власти КНДР хотят вести переговоры с американской стороной, но, по его мнению, не готовы к ним.