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Трамп: испытание ракет малой дальности не подрывает доверие между США и КНДР 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: © AP Photo/Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает осуществленные КНДР 9 мая запуски баллистических ракет малой дальности нарушением доверия между странами. Такое мнение Трамп выразил в опубликованном в субботу интервью газете Politico.
"Ракеты были малой дальности, поэтому я не расцениваю это как нарушение доверия", — приводит издание его слова.
По словам Трампа, в какой-то момент он все-таки может потерять веру в дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Возможно, что в какой-то момент это произойдет, но не сейчас", — добавил он.
Ранее президент США отметил, что власти КНДР хотят вести переговоры с американской стороной, но, по его мнению, не готовы к ним.
В четверг южнокорейские военные сообщили, что КНДР осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 км, второй — 270 км. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхёнан-Пукто в сторону Японского моря. Как заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, КНДР провела пуски именно баллистических ракет в нарушение запрета со стороны Совета Безопасности ООН.
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В мире , Оружие , Чен Ким , Дональд Трамп , Совбез ООН , КНДР , США
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