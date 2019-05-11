Заявление председателя партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен о предстоящих выборах в Европарламент — это "заставляющий вспомнить о Шарле Де Голле ультиматум" президенту Франции Эммануэлю Макрону, пишет газета Parisien.
По словам Ле Пен, поскольку действующий президент выполняет роль главы партии "Вперед, Республика!" и руководителя избирательной кампании, выборы в Европарламент представляют собой своего рода референдум доверия Макрону, и если он проиграет этот "референдум", то ему придется последовать примеру генерала Де Голля и покинуть свой пост.
"Нужно быть последовательным, если он ставит на весы всю свою значимость как президент республики, если эти выборы превращаются в референдум, значит нужно иметь честь и достоинство сделать то, что сделал генерал Де Голль, то есть уйти, если референдум будет проигран", — сказала политик в эфире телеканала LCI. Видео с отрывком беседы она разместила в своем Twitter.
Ле Пен также обвинила президента Франции в игнорировании миллионов граждан страны и даже "борьбе с ними".
Ранее, отмечает издание, Макрон заявил, что направит все силы, чтобы не позволить партии Ле Пен победить на выборах в Европарламент.