СМИ сообщили об ультиматуме Марин Ле Пен президенту Франции

По словам Ле Пен, поскольку действующий президент выполняет роль главы партии "Вперед, Республика!" и руководителя избирательной кампании, выборы в Европарламент представляют собой своего рода референдум доверия Макрону, и если он проиграет этот "референдум", то ему придется последовать примеру генерала Де Голля и покинуть свой пост.

"Нужно быть последовательным, если он ставит на весы всю свою значимость как президент республики, если эти выборы превращаются в референдум, значит нужно иметь честь и достоинство сделать то, что сделал генерал Де Голль, то есть уйти, если референдум будет проигран", — сказала политик в эфире телеканала LCI. Видео с отрывком беседы она разместила в своем Twitter.

Ле Пен также обвинила президента Франции в игнорировании миллионов граждан страны и даже "борьбе с ними".

Ранее, отмечает издание, Макрон заявил, что направит все силы, чтобы не позволить партии Ле Пен победить на выборах в Европарламент.