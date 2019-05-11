Подозрительный клоун переполошил целый город в США

Приметы подозреваемого распространили по всему штату Теннеси, однако его розыски до сих пор ни к чему не привели.

В США полиция объявила в розыск клоуна, который заманивал детей в свою машину при помощи конфет. Инцидент произошел в городе Кларксвилл, штата Теннеси.

Подробности происшествия публикует городской сайт Clarksvillenow.com.

Мужчина с нанесенным на лицо клоунским гримом припарковался у одной из школ ранним утром, незадолго до первого звонка и начал подзывать к себе детей младших классов, которые только приехали на занятия.

Двум пятиклассникам он предложил подойти поближе, чтобы взять конфеты. При этом сам подозреваемый не выходил из автомобиля и не глушил двигатель.

Дети испугались настойчивости незнакомца и убежали.

Когда о подозрительном клоуне стало известно школьной администрации, на парковке уже никого не было.

Взволнованные родители потребовали от местного шерифа принять меры.