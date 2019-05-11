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Подозрительный клоун переполошил целый город в США 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: EPA
Приметы подозреваемого распространили по всему штату Теннеси, однако его розыски до сих пор ни к чему не привели.
В США полиция объявила в розыск клоуна, который заманивал детей в свою машину при помощи конфет. Инцидент произошел в городе Кларксвилл, штата Теннеси.
Подробности происшествия публикует городской сайт Clarksvillenow.com.
Мужчина с нанесенным на лицо клоунским гримом припарковался у одной из школ ранним утром, незадолго до первого звонка и начал подзывать к себе детей младших классов, которые только приехали на занятия.
Двум пятиклассникам он предложил подойти поближе, чтобы взять конфеты. При этом сам подозреваемый не выходил из автомобиля и не глушил двигатель.
Дети испугались настойчивости незнакомца и убежали.
Когда о подозрительном клоуне стало известно школьной администрации, на парковке уже никого не было.
Взволнованные родители потребовали от местного шерифа принять меры.
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