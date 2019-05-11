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«Возить воздух не имеет смысла»: Киев о железнодорожном сообщении с РФ 

Рамблер + ещё 21 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожное сообщение между Россией и Украиной не будет приостановлено на законодательном уровне, оно прекращается само по себе, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает агентство LIGA.net.
Он отметил, что несмотря на то, что пока российское направление востребовано у пассажиров, заполняемость вагонов постоянно сокращается, а «возить воздух не имеет смысла».
«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным», — сказал он.
Чиновник подчеркнул, что полного запрета на железнодорожное сообщение между двумя странами не ожидается, так как соответствующего политического решения «скорее всего, не будет».
Ранее появилась информация о том, что на Украине готовят проект закона о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.
Комментарии92
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Омелян , ЕС
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