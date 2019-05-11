«Возить воздух не имеет смысла»: Киев о железнодорожном сообщении с РФ

Он отметил, что несмотря на то, что пока российское направление востребовано у пассажиров, заполняемость вагонов постоянно сокращается, а «возить воздух не имеет смысла».

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону РФ. Поэтому сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что полного запрета на железнодорожное сообщение между двумя странами не ожидается, так как соответствующего политического решения «скорее всего, не будет».

Ранее появилась информация о том, что на Украине готовят проект закона о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.