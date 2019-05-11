«Желтые жилеты» все менее охотно едут в Париж, предпочитая вылазки в регионах

Во франции 26 волная протестов не обещает рекордов по количеству участников. Так, согласно данным с нескольких страниц в Facebook, призывающих движение "желтых жилетов" вновь выйти на улицы в субботу, в Париже пока набирается около 1,1 тыс. человек.

Тем не менее столичная префектура по традиции напомнила о запрете на проведение собраний "жилетов" на площади Шарля де Голля и на Елисейских Полях, в районе Елисейского дворца, правительственных зданий, а также возле собора Парижской Богоматери. Управление общественного транспорта Парижа (RATP) сообщило о закрытии девяти станций метро, а также анонсировало возможные изменения в движении отдельных автобусных маршрутов.

Впрочем, единственный согласованный марш пройдет вдалеке от этих мест на восточной окраине столицы — от площади Жюссо через площадь Италии до набережной Панар-э-Левассор. Лейтмотивом станет протест против реформы образования, которую проводят власти, и в поддержку преподавателей, студентов и учебных заведений в целом. По пути участники демонстрации должны пройти мимо кампуса Пьера и Мари Кюри (университет Сорбонна), а также гуманитарных корпусов Сорбонны ("Сенсье", "Толбьяк") и Университета Париж VIII имени Дени Дидеро.

Протесты в регионах

Более крупные манифестации ожидаются в Тулузе, Лионе и Нанте. Власти этих городов заблаговременно обозначили запретные для участников движения "желтых жилетов" зоны. В Лионе, согласно странице мероприятия на Facebook, тех, кто хочет выйти на улицы и тех, кто подтвердил участие, набралось около 6 тыс. человек. Организаторы призывают выступить "против приватизации государственных средств". В Тулузе власти прогнозируют порядка 1 тыс. демонстрантов, столько же должно быть в Лилле. Более мелкие акции пройдут в Монпелье, Руане и Бордо.

В Нанте, согласно предварительной оценке местной префектуры, ожидается около 2 тыс. манифестантов, при этом среди них может оказаться 500 участников экстремистских организаций. В этой связи в город будут стянуты "беспрецедентные силы" полиции и жандармерии. Также впервые в Нанте будут, как в столице, проводить досмотр пассажиров на железнодорожных вокзалах и проверять багажники въезжающих в город авто.

В прошлую субботу была зафиксирована самая низкая явка за все время протестов "желтых жилетов" с ноября 2018 года. По оценкам МВД Франции, в общей сложности по всей стране на манифестации вышли 18,9 тыс. человек, из них 1,4 тыс. — в Париже.