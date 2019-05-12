В Литве пройдут выборы президента и два референдума

Очередные президентские выборы пройдут в воскресенье в Литве . Одновременно с ними состоятся два референдума — о введении двойного гражданства и сокращении числа депутатов Сейма (парламента).

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий претендовать не может.

Как отмечают эксперты, шансы на то, что кто-то из кандидатов одержит в воскресенье безоговорочную победу, минимальны и второй тур практически неизбежен. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов сделать это не удастся, через две недели состоится второй тур.

Правом голоса обладают 2,472 млн граждан страны. Избирательные участки откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским).

Президент избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для кандидатов существует возрастной ценз — 40 лет, а также требования быть гражданином Литвы по происхождению и проживать в стране не менее трех последних лет.

Проблемные проценты

Нижнего порога явки на выборах нет. Зато она действует для референдумов о введении запрещенного сейчас двойного гражданства и сокращении депутатского корпуса в Сейме со 141 до 121 парламентария. Плебисцит будет признан состоявшимся, если в нем примут участие не менее половины включенных в списки избирателей граждан.

Между тем активность электората на прошлых президентских выборах составила 52,23%.

Двойное гражданство не для всех

В 1990-е годы двойное гражданство показалось составителям конституции республики опасным тем, что в стране окажется немало людей, которые захотят стать гражданами Литвы при сохранении российского гражданства.

Вопрос приобрел актуальность после того, как Великобритания, куда из Литвы выехало более 200 тыс. человек (население республики — 2,8 млн), заявила о выходе из ЕС . Согласно опросам, не менее 25% этих эмигрантов готовы в новых условиях отказаться от гражданства Литвы и обратиться за британским. Сейчас выходец из Литвы в случае приобретения паспорта другого государства автоматически утрачивает литовское гражданство. По мнению большинства литовских политиков, необходимо во что бы то ни стало сохранить связь этих людей с родной страной.

Однако то, как предлагается решить вопрос, многие считают дискриминацией. Гражданство сохранят лишь те лица, которые выехали в страны, отвечающие критериям евроатлантической интеграции. В связи с этим, например, литовская община Калининградской области призвала соотечественников голосовать против дискриминационной установки.

Количественный состав парламента закреплен в конституции Литвы. Когда в 1992 году принимался действующий основной закон, население республики превышало 3,7 млн человек. Сейчас насчитывается почти на 1 млн меньше литовцев. В связи с этим политики признают необходимость сокращения депутатского корпуса.