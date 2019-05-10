Порошенко высказался об инаугурации Зеленского

Как сказано в заявлении, Порошенко уважительно относится к выбору украинцев и парламента страны.

"Для него [Порошенко] приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции", — уточнили в сообщении администрации Порошенко.

Ранее инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за "гнилого воскресенья".

Однако сам Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.