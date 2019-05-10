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Порошенко высказался об инаугурации Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что для него приемлема любая дата инаугурации новоизбранного украинского лидера Владимира Зеленского, которую примет Рада. Об этом сообщила администрация главы государства в фейсбуке.
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Как сказано в заявлении, Порошенко уважительно относится к выбору украинцев и парламента страны.
"Для него [Порошенко] приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции", — уточнили в сообщении администрации Порошенко.
Ранее инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за "гнилого воскресенья".
Однако сам Зеленский настаивает на инаугурации 19 мая.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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