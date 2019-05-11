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Военный корабль США вторгся в территориальные воды Венесуэлы 

Lenta.ru + ещё 7 4 минуты назад
Фото: United States Department of Homeland Security / Wikipedia
Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Военно-морского флота Венесуэлы.
Инцидент произошел днем 8 мая. Нарушитель, катер USCGC James, продвинулся на 14 морских миль к побережью латиноамериканской страны и приблизился к порту Гуаира в штате Варгас.
На перехват выдвинулся патрульный корабль флота Боливарианской республики. После сеанса радиосвязи USCG James покинул акваторию Венесуэлы.
8 мая стало известно, что Вашингтон решил направить к берегам Венесуэлы госпитальный корабль Военно-морских сил США. Судно будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америки в течение пяти месяцев.
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