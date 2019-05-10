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Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы 

Р-Спорт + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменил курс, сообщают военно-морские силы латиноамериканской страны.
Судно береговой охраны США USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы в среду. На следующий день оно сменило курс и на 14 миль приблизилось к порту Гуаира (штат Варгас, север страны). Навстречу ему вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы и убедил судно сменить направление.
"После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды", — говорится в заявлении ВМС Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Войска , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , США
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