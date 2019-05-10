Американский корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы, однако после переговоров сменил курс, сообщают военно-морские силы латиноамериканской страны.
Судно береговой охраны США USCG James было замечено пересекающим экономическую зону Венесуэлы в среду. На следующий день оно сменило курс и на 14 миль приблизилось к порту Гуаира (штат Варгас, север страны). Навстречу ему вышел патрульный катер ВМС Венесуэлы и убедил судно сменить направление.
"После радиопереговоров USCG James убедился в необходимости изменить курс и покинуть наши воды", — говорится в заявлении ВМС Венесуэлы.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.