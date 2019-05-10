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Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
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В среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Порошенко согласился дать показания, администрация президента вышла на контакт со следователем и попросила совместно определить дату.
"Как мне сообщили, что уже следователи допрашивают, возможно уже и завершили допрос (Порошенко — ред.) на сегодняшнее время", — заявил Горбатюк в эфире телеканал Zik.
Ранее сообщалось, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля по делу об убийствах в ходе Евромайдана. По словам Горбатюка, следователи вызывали президента на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Горбатюк также сказал, что просил о дополнительном допросе главы государства еще за три месяца до президентских выборов на Украине.
По его словам, Порошенко за 2,5 года, несмотря на обещания, так и не подписал протокол первого допроса, который проводился под видеозапись. В 2016 году, когда следователи допрашивали президента, у главы государства якобы не было времени поставить подпись. При этом украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Порошенко готов в любой момент повторно дать показания по делу об убийствах в ходе Евромайдана.
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Комментарии3
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Сергей Горбатюк , Администрация Президента РФ , Генпрокуратура РФ
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