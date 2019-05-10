Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

В среду агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщило, что Порошенко согласился дать показания, администрация президента вышла на контакт со следователем и попросила совместно определить дату.

"Как мне сообщили, что уже следователи допрашивают, возможно уже и завершили допрос (Порошенко — ред.) на сегодняшнее время", — заявил Горбатюк в эфире телеканал Zik.

Ранее сообщалось, что Порошенко не пришел на допрос в качестве свидетеля по делу об убийствах в ходе Евромайдана. По словам Горбатюка, следователи вызывали президента на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Горбатюк также сказал, что просил о дополнительном допросе главы государства еще за три месяца до президентских выборов на Украине.