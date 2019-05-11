Мюллер не придет на допрос по «российскому делу»

Спецпрокурор США Роберт Мюллер не будет присутствовать на слушаниях в конгрессе по дело о "вмешательстве России " в американские выборы, которые пройдут 15 мая. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Мюллер отказался от посещения этих слушаний.

Как отмечается, в конгрессе планируют "заставить" Мюллера прийти на слушания в другую дату.