Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мюллер не придет на допрос по «российскому делу» 

Газета.Ru + ещё 1 36 минут назад
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не будет присутствовать на слушаниях в конгрессе по дело о "вмешательстве России" в американские выборы, которые пройдут 15 мая. Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, Мюллер отказался от посещения этих слушаний.
Как отмечается, в конгрессе планируют "заставить" Мюллера прийти на слушания в другую дату.
Ранее американский президент Дональд Трамп прокомментировал вызов Мюллера, который в марте завершил свое расследование о "вмешательстве России" в выборы, на допрос.
Газета.Ru: последние новости
Начался допрос Порошенко США призвали Венгрию к ответственности в споре с Украиной из-за закона о языке Зеленский сравнил Порошенко с туристом в египетской гостинице
В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы по изучению района будущей лунной базы РФ
Справедливости ради: В РФ хотят изменить оплату за ЖКХ147
«Чрезвычайно важно»: Порошенко отчитался после допроса56
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко55
«Не втягивайте»: США обратились к Венгрии из-за Украины
Видео
Зеленский ждет тайных гостей из США
В мире США
Небеса разверзнутся: Москву смоет ливнем
Погода Статьи
Зеленскому предложили новую дату инаугурации
В мире Украина
Названы дата и место прощания с Доренко
Общество
Принято решение о допэкспертизе причины смерти Доренко
Общество
«Просто бесит»: Ивлеева атаковала Бузову
Шоу-бизнес Статьи
Дочери Доренко чуть не подрались с его женой на кладбище
Общество
«У меня есть факты»: дочь Доренко обратилась в полицию
Общество
Зеленский сравнил Порошенко с туристом в отеле Египта
В мире Украина
Путин отреагировал на смерть Доренко
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение