Цукерберг встретился с Макроном

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним правила и нормы для интернета.

«Я только что встретился с президентом Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить новые правила и нормы для интернета. Мы оба верим, что правительства должны играть более активную роль в важных вопросах, как обеспечение сбалансированности самовыражения и безопасности, конфиденциальности и мобильности данных, а также предотвращение вмешательства в выборы, отражая свои собственные традиции свободы слова», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это первое официальное сотрудничество соцсети с правительством и выразил надежду, что этот процесс будет работать в других странах.

Ранее СМИ сообщали, что компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке.