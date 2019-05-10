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Цукерберг встретился с Макроном 

RT на русском + ещё 4 35 минут назад
Фото: ©Christophe Morin globallookpress.com
Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и обсудил с ним правила и нормы для интернета.
«Я только что встретился с президентом Эммануэлем Макроном в Париже, чтобы обсудить новые правила и нормы для интернета. Мы оба верим, что правительства должны играть более активную роль в важных вопросах, как обеспечение сбалансированности самовыражения и безопасности, конфиденциальности и мобильности данных, а также предотвращение вмешательства в выборы, отражая свои собственные традиции свободы слова», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook.
Он отметил, что это первое официальное сотрудничество соцсети с правительством и выразил надежду, что этот процесс будет работать в других странах.
Ранее СМИ сообщали, что компания Facebook с Марком Цукербергом во главе использовала личные данные пользователей одноимённой соцсети в качестве «разменной монеты» за лидерство на рынке.
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В мире , Марк Цукерберг , Франция
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