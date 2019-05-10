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Зеленскому предложили новую дату инаугурации 

Газета.Ru 1 час назад
Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
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По его словам, инаугурацию Зеленского следует провести 1 июня.
"Провести 1 июня 2019 в 10.00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины", — сказано в тексте постановления украинского парламента.
Ранее инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за "гнилого воскресенья" с 19 мая на семь-десять дней.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.
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