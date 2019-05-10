Зеленскому предложили новую дату инаугурации 

Депутат Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко предложил новую дату инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, инаугурацию Зеленского следует провести 1 июня.
"Провести 1 июня 2019 в 10.00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание по случаю принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины", — сказано в тексте постановления украинского парламента.
Ранее инаугурацию Зеленского потребовали перенести из-за "гнилого воскресенья" с 19 мая на семь-десять дней.
30 апреля ЦИК Украины объявил официальные итоги второго тура выборов президента. Зеленский, по данным ЦИК, получил 73,22% голосов избирателей. Дейтсвующий президент Петр Порошенко — 24,45% голосов избирателей.