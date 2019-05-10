Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации

Отмечается, что во время встречи действующий президент намерен обсудить со своим преемником вопросы жизнедеятельности страны и передачу президентских полномочий и ответственности.

"Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции…", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Порошенко обращался к Зеленскому с таким предложением еще 30 апреля. Таким образом в пресс-службе действующего президента подтвердили предложение Зеленскому о встрече.

Ранее Порошенко высказался об инаугурации Зеленского.