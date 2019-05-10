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Порошенко призвал Зеленского встретиться до инаугурации 

Газета.Ru + ещё 7 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Действующий президент Украины Петр Порошенко предложил избранному главе государства Владимиру Зеленскому провести встречу до момента инаугурации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Порошенко.
Отмечается, что во время встречи действующий президент намерен обсудить со своим преемником вопросы жизнедеятельности страны и передачу президентских полномочий и ответственности.
"Передача власти — это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейского традиции…", — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Порошенко обращался к Зеленскому с таким предложением еще 30 апреля. Таким образом в пресс-службе действующего президента подтвердили предложение Зеленскому о встрече.
Ранее Порошенко высказался об инаугурации Зеленского.
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В мире , Армия , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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