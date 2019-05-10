Генсек НАТО встретится с Порошенко 13 мая

ТАСС: последние новости

Число мигрантов, прибывших в Европу с начала года по Средиземному морю, достигло 17 тыс.

Помпео заявил, что США не стремятся к войне с Ираном

AFP: Франция не хочет давать новых отсрочек Великобритании на пути выхода из ЕС