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Генсек НАТО встретится с Порошенко 13 мая 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с действующим президентом Украины Петром Порошенко 13 мая. Об этом в пятницу говорится в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Североатлантического альянса.
"В понедельник, 13 мая 2019 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится в штаб-квартире НАТО с президентом Украины Петром Порошенко", — отмечается в заявлении.
23 апреля Столтенберг переговорил по телефону с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, поздравил его с победой, пообещал ему сильную политическую и практическую помощь альянса и пригласил в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.
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В мире , Армия , Украина , Йенс Столтенберг , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , НАТО
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