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Сторонники Зеленского отказались комментировать прибытие делегации из США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА Новости
8 мая спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что на церемонию инаугурации победившего на выборах Владимира Зеленского приедут высокопоставленные американские чиновники. Однако состав делегации политик уточнять не стал. Сегодня стало известно, что команда Зеленского отказалась комментировать сообщение о приезде американцев.
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«Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам», − передает слова представителя штаба нового главы государства Дмитрия Разумкова газета «Известия» со ссылкой на «Украинские новости».
Верховной раде предстоит выбрать дату вступления Зеленского в должность президента Украины 14 мая.
«ФедералПресс» напоминает, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов избирателей. Перед этим между ним и действовавшим президентом Петром Порошенко состоялся этап дебатов.
Зеленский согласился встретиться с оппонентом при условии, что тот сдаст анализ крови, который покажет, есть в его крови алкоголь и психотропные вещества или нет. Как оказалось, на момент сдачи анализа Порошенко был абсолютно трезв.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Госдеп США , Верховная Рада , газета "Известия" , ФедералПресс
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