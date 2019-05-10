Сторонники Зеленского отказались комментировать прибытие делегации из США

«Это дипломатический протокол. Даже если были или не были такие разговоры, это закрытая информация. Потом она объявляется по дипканалам», − передает слова представителя штаба нового главы государства Дмитрия Разумкова газета «Известия» со ссылкой на «Украинские новости».

Верховной раде предстоит выбрать дату вступления Зеленского в должность президента Украины 14 мая.

«ФедералПресс» напоминает, что Владимир Зеленский одержал победу во втором туре выборов, набрав 73,22% голосов избирателей. Перед этим между ним и действовавшим президентом Петром Порошенко состоялся этап дебатов.

Зеленский согласился встретиться с оппонентом при условии, что тот сдаст анализ крови, который покажет, есть в его крови алкоголь и психотропные вещества или нет. Как оказалось, на момент сдачи анализа Порошенко был абсолютно трезв.