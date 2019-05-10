На кону Америка: Трамп отправил адвоката к Зеленскому

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским . Цель визита — убедить будущего главу государства продолжить расследование, касающееся интересов Трампа.

По словам адвоката, речь идет о вмешательстве Украины в президентские выборы США 2016 года, а также об участии Хантера Байдена, сына экс-президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, в деятельности газовой компании Burisma Holdings, которая принадлежит украинскому олигарху.

В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку генпрокурора Виктора Шокина, который занимался расследованием по этому делу. Хантер Байден был одним из членов правления Burisma Holdings. В январе его отец рассказал, что потребовал от Киева уволить генпрокурора, в противном случае Украина не получит кредитные гарантии на $1 млрд

Через шесть часов после звонка Джо Байдена Шокин был уволен.

В начале апреля The Hill со ссылкой на украинских чиновников сообщило, что Хантер Байден получал от Burisma миллионы долларов в то время, когда его отец был спецпредставителем США по Украине.

Отчеты американских банков, оказавшиеся в распоряжении издания, показали, что суммы переводов достигали или превышали 166 тыс. в месяц.

Как рассказал Виктор Шокин, он собирался допросить членов правления Burisma, в том числе Байдена-младшего.

Поездка Джулиани на Украину состоится в электоральном плане практически накануне президентских выборов в США — они пройдут уже в следующем году. Союзники Трампа надеются, что это расследование поможет президенту переизбраться на второй срок, сообщает The New York Times.

«Мы не вмешиваемся в выборы, мы вмешиваемся в расследование, на которое мы имеем право. В этом нет ничего противозаконного, — сказал Джулиани. — Кто-то может сказать, что это неправильно. И это не внешняя политика — я прошу их провести расследование, которое они уже проводят, пока другие люди требуют его прекратить. И я собираюсь объяснить им причины, по которым они не должны останавливаться, потому что эта информация будет очень, очень полезна для моего клиента и может оказаться полезной для моего правительства».

Расследование действительно может сыграть на руку Дональду Трампу в его борьбе за второй срок президентства. Дело в том, что Джо Байден заявил о своих планах принять участие в выборах 2020 года.

Возобновившееся расследование, участником которого может стать его сын, может ударить по рейтингу экс-вице-президента США.

В конце апреля The Hill опубликовал результаты соцопросов, согласно которым за Джо Байдена готовы проголосовать 43% американцев, в то время как Трампа поддержали 37%.

Кроме того, как сообщает The New York Times, запланированная поездка Джулиани — это работа команды Трампа, которая занимается украинскими расследованиями.

Если расследования возобновятся, то они смогут дискредитировать дело против Пола Манафорта , бывшего председателя избирательной кампании Дональда Трампа.

25 апреля глава Белого дома заявил, что в ходе предвыборной кампании 2016 года украинские политические деятели слили демократам компромат на Пола Манафорта, таким образом, вмешавшись в выборы США.

21 марта «Украинские новости» сообщили, что генпрокурор Украины Юрий Луценко начал расследовать этот инцидент с целью выяснить, умышленно ли правоохранительные органы передали демократам данные из «черной бухгалтерии» экс-президента страны Виктора Януковича.

В этих файлах 22 раза упоминается имя Пола Манафорта, который тогда работал на Януковича. По данным The New York Times, речь шла о выплатах на сумму в $12,7 млн, которые производились в пользу американского политтехнолога в течение 2007-2012 годов.

Именно эта информация послужила причиной отставки Манафорта. Кроме того, полученные данные стали одним из ключевых эпизодов в расследовании Мюллера. В начале марта Манафорт был приговорен в общей сложности к семи годам и пяти месяцам тюрьмы за уход от налогов и работу на экс-президента Украины без регистрации иностранным агентом.

По словам Юрия Луценко, основанием для начала расследования стала аудиозапись, на которой антикоррупционные украинские чиновники признаются, что слили финансовые данные Манафорта умышленно, чтобы помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах.

Работа над встречей Джулиани с Зеленским еще ведется, по словам адвоката, конкретных договоренностей еще нет.

«Я собираюсь рассказать ему, что знаю о людях, которые его окружают, и о том, насколько важно провести полное справедливое расследование», — заявил адвокат президента США.

Он также отметил, что его работа по этому делу пользуется полной поддержкой Дональда Трампа. При этом Джулиани не стал отвечать на вопрос, в курсе ли глава Белого дома о его намерениях встретиться с Зеленским.

Сопровождать Джулиани в Киев будет адвокат Виктория Тоенсинг. По словам представителя интересов Трампа, Тоенсинг «обеспокоена» генпрокурором Украины и хочет, чтобы новый президент «быстро понял, что он пытается сделать».

Также в планировании и проведении поездки участвует Лев Парнас, украино-американский бизнесмен. Именно он организовал телефонный звонок между Джулиани и Луценко. Кроме того, в январе Парнас помог организовать поездку генпрокурора Украины в США, во время которой Луценко встречался с Джулиани.