Политолог оценил призыв Порошенко усилить санкции против РФ

Скорее всего, речь идёт о начавшейся борьбе в рамках будущей избирательной кампании в Верховную раду. Порошенко постоянно заявляет о том, что он сам будет участвовать в этой борьбе, — объяснил он в интервью RT.

Шаповалов отметил, что Порошенко в очередной раз пытается убедить всех в том, что он отстаивает интересы украинского народа, чего пока не делает выигравший президентские выборы Владимир Зеленский

Ранее News.ru писал, что Порошенко призвал канцлера Германии поддержать усиление санкций против России. Об этом он попросил её в ходе телефонного разговора. Такие меры, по его мнению, необходимы как ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.