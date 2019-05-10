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Политолог оценил призыв Порошенко усилить санкции против РФ 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель усилить санкционное давление на Россию. По его словам, этот шаг следует расценивать как последнюю попытку действующего лидера Незалежной напомнить о себе.
Скорее всего, речь идёт о начавшейся борьбе в рамках будущей избирательной кампании в Верховную раду. Порошенко постоянно заявляет о том, что он сам будет участвовать в этой борьбе, — объяснил он в интервью RT.
Шаповалов отметил, что Порошенко в очередной раз пытается убедить всех в том, что он отстаивает интересы украинского народа, чего пока не делает выигравший президентские выборы Владимир Зеленский.
Ранее News.ru писал, что Порошенко призвал канцлера Германии поддержать усиление санкций против России. Об этом он попросил её в ходе телефонного разговора. Такие меры, по его мнению, необходимы как ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса.
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Комментарии2
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Шаповалов , Верховная Рада , Германия
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