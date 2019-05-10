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Коломойский рассказал, какой пост в кабмине может занять Порошенко 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что действующий президент Украины Петр Порошенко может пройти в Верховную раду, после чего претендовать на должность главы МИД или посла Киева в США.
"Петр Алексеевич в этом раскладе может претендовать только на министра иностранных дел или послом в Америке", — заявил Коломойский в интервью изданию РБК-Украина, опубликованному в пятницу.
Он также считает, что партия Порошенко в Верховной раде будет в оппозиции, а не в коалиции.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.
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В мире , Конфликты , Украина , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , МИД , Верховная Рада , РБК-Украина , США
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