Коломойский рассказал, какой пост в кабмине может занять Порошенко

"Петр Алексеевич в этом раскладе может претендовать только на министра иностранных дел или послом в Америке", — заявил Коломойский в интервью изданию РБК-Украина, опубликованному в пятницу.

Он также считает, что партия Порошенко в Верховной раде будет в оппозиции, а не в коалиции.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский победил, набрав рекордные 73,22% голосов.