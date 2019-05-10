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В НАТО приветствовали приговор двум россиянам в Черногории 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
В НАТО приветствовали приговор двум гражданам РФ в Черногории по обвинению в организации путча, при том, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений.
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Шишмаков и Попов были осуждены заочно.
"Любое внешнее вмешательство, подрывающее наши демократии, полностью неприемлемо. Любая страна имеет право определять суверенные политические ориентиры в сфере безопасности. Черногория является очень ценным членом НАТО, и альянс солидарен с ней в отношении любых попыток подрыва наших демократических институтов", — написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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Комментарии1
В мире , Конфликты , Владимир Попов , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , НАТО , Москва , Черногория
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