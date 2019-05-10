В НАТО приветствовали приговор двум гражданам РФ в Черногории по обвинению в организации путча, при том, что Москва неоднократно заявляла о голословности подобных обвинений.
Ранее в четверг высший суд Черногории признал двух россиян — Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова — виновными в подготовке путча в Черногории и приговорил их к 15 и 12 годам тюрьмы соответственно. Шишмаков и Попов были осуждены заочно.
"Любое внешнее вмешательство, подрывающее наши демократии, полностью неприемлемо. Любая страна имеет право определять суверенные политические ориентиры в сфере безопасности. Черногория является очень ценным членом НАТО, и альянс солидарен с ней в отношении любых попыток подрыва наших демократических институтов", — написала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.
Here’s my reaction to the sentencing of those involved in an attempted coup in #Montenegro in 2016. ⤵️ pic.twitter.com/OikOlafNWF— Oana Lungescu (@NATOpress) May 10, 2019
Официальные представители России ранее называли обвинения о причастности Москвы к попытке путча голословными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.