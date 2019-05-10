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Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Олигарх Игорь Коломойский назвал потенциальных кандидатов на пост главы администрации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает "112 Украина".
По его словам, на эту должность могут претендовать соучредитель студии "Квартал 95" Сергей Шефир, адвокат Андрей Богдан, а также идеолог штаба Зеленского, юрист Руслан Стефанчук.
"Там есть из кого выбрать — это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", — отметил Коломойский.
Ранее сообщалось, что Зеленский определился с главой администрации президента.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Победителем второго тура выборов, который прошел 21 марта, стал Владимир Зеленский, набрав 73,22% голосов.
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Комментарии
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Администрация Президента РФ
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