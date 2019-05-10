Коломойский рассказал, кто возглавит администрацию Зеленского

По его словам, на эту должность могут претендовать соучредитель студии "Квартал 95" Сергей Шефир, адвокат Андрей Богдан, а также идеолог штаба Зеленского, юрист Руслан Стефанчук.

"Там есть из кого выбрать — это Шефир, Богдан и Стефанчук. Я ставлю на Богдана", — отметил Коломойский.

Ранее сообщалось, что Зеленский определился с главой администрации президента