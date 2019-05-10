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AFP: Франция не хочет давать новых отсрочек Великобритании на пути выхода из ЕС 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 10 мая. /ТАСС/. Власти Франции негативно относятся к новому продлению сроков Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза), перенесенного после апрельского саммита на 31 октября. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Нам точно не стоит дать себя затянуть в череду повторяющихся продлений [срока выхода из ЕС]", — заявил он.
"Это странно и спорно, но британцы примут участие в выборах в Европарламент, и трудно поверить, что этот процесс закончится до 23 мая. Возможно, евровыборы станут политическим шоком, который приведет к многостороннему соглашению до 30 июня. Но если ситуация не прояснится до 31 октября, когда новая Еврокомиссия начнет работу, мы не будем устраивать цикл саммитов по Brexit".
Изначально страна должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit. Тогда Брюссель предоставил Лондону так называемую двойную отсрочку Brexit до 12 апреля и 22 мая. Первая дата предполагала выход Великобритании из ЕС без сделки, а вторая, наоборот, давала дополнительное время для завершения всех формальных процедур по ее ратификации после принятия Палатой общин.
Британскому премьеру Терезе Мэй в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о продлении этого срока. По итогам состоявшегося экстренного саммита ЕС 11 апреля, было решено отсрочить дату Brexit до 31 октября. Глава британского правительства затем инициировала переговоры с оппозиционной Лейбористской партией, чтобы попытаться заполучить поддержку ее депутатов в Палате общин и провести согласованную сделку через парламент.
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Комментарии
В мире , Европа , Тереза Мэй , Парламент Великобритании , ЕС , Лейбористская партия , Европарламент , ИТАР-ТАСС , France-Presse , Великобритания , Франция
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